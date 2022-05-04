اصابة جندي عراقي بهجوم لداعش شمال بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باصابة جندي عراقي بهجوم نفذتعه عناصر "داعش" شمال العاصمة بغداد.

وابلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "عناصر داعش استهدفت، مساء اليوم، كميناً تابعاً للجيش العراقي ضمن منطقة الشيخ حمد في قضاء الطارمية، شمال بغداد، مااسفر عن اصابة جندي بجروح في منطقة القدم".

وأوضح المصدر، أنه "تم الرد على المجموعة الارهابية"، مشيراً إلى "اجراء عملية تمشيط بحثاَ عن المهاجمين".

وفي الانبار غربي البلاد، ذكر مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، أن عاصفة ترابية ضربت المحافظة وادت الى شبه انعدام للرؤية، موضحاً أن القطعات الامنية شددت إجراءاتها لمنع اي خروقات قد يحاول فعلها خلايا تنظيم داعش مستغلة سوء حالة الطقس.