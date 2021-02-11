اصابة جندي عراقي بهجوم قناص في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الخميس، باصابة جندي من الجيش العراقي بهجوم لداعش في اطراف ناحية جلولاء (70كم شمال شرق بعقوبة مركز محافظة ديالى).

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن عناصر داعش هاجمت نقاطا أمنية تابعة للواء 20 من الجيش العراقي في اطراف قرية الإصلاح شمالي جلولاء ما أسفر عن إصابة جندي بجروح.

وأكد المصدر أن الجيش وباسناد الأهالي أحبطوا الهجوم واجبروا المهاجمين على الفرار.

وتشهد مناطق شمالي جلولاء؛ هجمات واضطرابات أمنية بسبب الفراغ الأمني بين ديالى وحدود اقليم كوردستان والذي خلفته قوات البيشمركة بعد انسحابها عام 2017 عشية استفتاء الاستقلال.