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اصابة جنديين عراقيين بهجوم لـ"داعش" بين محافظتين

Category: أمـن

Date: 2020-12-02T18:27:30+0000
اصابة جنديين عراقيين بهجوم لـ"داعش" بين محافظتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الاربعاء، بمقتل عنصر من تنظيم "داعش" واصابة جنديين عراقيين بحادثين منفصلين على الحدود مع محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الفوج الاول لمغاوير الجيش تمكنت، اليوم، من قتل عنصر من داعش في كمين امني عند قاطع مطيبيجة بين محافظتي ديالى وصلاح الدين".  

وفي حادث آخر، أفاد المصدر نفسه، "بإصابة جنديين من فوج مغاوير عمليات صلاح الدين خلال هجوم لداعش استهدف نقاط امنية في قرية الميتة الحدودية بين ديالى وصلاح الدين".

وأضاف المصدر أن "التعرض انتهى بفرار عناصر داعش"، مؤكداً "تعزيز النقاط الامنية".

وتتعرض المناطق الحدودية بين ديالى وصلاح الدين لهجمات مستمرة بسبب الفراغات الامنية ونقص القطعات العسكرية.

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