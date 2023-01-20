اصابة جنديين عراقيين بهجوم على نقطة امنية في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الجمعة، باصابة جنديين عراقيين جراء هجوم مسلح استهدف نقطة امنية شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "جنديين من الفرقة الاولى اصيبا باطلاق نار من قبل مجهولين يستقلون سيارة استهدفوا نقطة تفتيش (الغالبية) 14 كم شمال غرب بعقوبة ولاذوا بالفرار".

واضاف، ان "قوة امنية حضرت الى مكان الحادث وشنت حملة تفتيش في محيطه فيما تم نقل المصابين الى مستشفى الخالص".

يذكر ان نقطة تفتيش الغالبية تعد نقطة رئيسية على طريق بغداد - كركوك وهو الحادث الأول من نوعه منذ سنوات طويلة.