سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اصابة جنديين عراقيين بانفجار ناسفة شرقي صلاح الدين

Category: أمـن

Date: 2021-05-27T10:24:04+0000
اصابة جنديين عراقيين بانفجار ناسفة شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الخميس، باصابة جنديين نتيجة انفجار عبوة ناسفة شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت، ظهر اليوم، مستهدفة قوة من الفوج الثالث بعمليات صلاح الدين اثناء مروروها قرب قرية "بير احمد" شرق قضاء طوز خرماتو، على مقربة من جسر الزركة شرقي صلاح الدين، ما اسفر عن اصابة جنديين أحدهما جروحه بليغة والآخر طفيفة.

وأوضح المصدر، أن الانفجار  تزامن مع حملة تمشيط للفوج الثالث بعد تعرض ليلي استهدفهم ليلة امس، قرب موقع انفجار العبوة، مبيناً أن عمليات التمشيط مستمرة للبحث عن العبوات او الالغام وتأمين مرور الدوريات العسكرية.

related

جرحى بانفجار استهدف عجلة تابعة للجيش العراقي

Date: 2020-09-01 00:58:24
جرحى بانفجار استهدف عجلة تابعة للجيش العراقي

اصابة عميد بالجيش وعدد من حماياته بتفجير في محافظة عراقية

Date: 2019-12-30 11:09:35
اصابة عميد بالجيش وعدد من حماياته بتفجير في محافظة عراقية

داعش يهاجم صيادين للأسماك شرقي صلاح الدين .. و"أسد آمرلي"يتصدى

Date: 2020-11-08 08:34:28
داعش يهاجم صيادين للأسماك شرقي صلاح الدين .. و"أسد آمرلي"يتصدى

رصاصة قناص تودي بحياة جندي شرقي صلاح الدين

Date: 2021-02-03 06:00:16
رصاصة قناص تودي بحياة جندي شرقي صلاح الدين

سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخرين باشتباك مع داعش في طوزخورماتو

Date: 2021-03-24 19:16:29
سقوط جندي عراقي ضحية وإصابة اخرين باشتباك مع داعش في طوزخورماتو

تداعيات كمين "المسحك".. طوز خرماتو تستنفر "استخباريا" تحسبا لهجمات داعشية

Date: 2020-11-23 09:29:56
تداعيات كمين "المسحك".. طوز خرماتو تستنفر "استخباريا" تحسبا لهجمات داعشية

الجيش العراقي يصد تعرضاً لداعش غرب طوزخورماتو

Date: 2021-04-27 05:10:33
الجيش العراقي يصد تعرضاً لداعش غرب طوزخورماتو

داعش يهاجم الجيش العراقي بين ديالى وصلاح الدين ويصيب جنديين

Date: 2020-11-23 20:43:33
داعش يهاجم الجيش العراقي بين ديالى وصلاح الدين ويصيب جنديين