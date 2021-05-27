اصابة جنديين عراقيين بانفجار ناسفة شرقي صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في صلاح الدين، يوم الخميس، باصابة جنديين نتيجة انفجار عبوة ناسفة شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت، ظهر اليوم، مستهدفة قوة من الفوج الثالث بعمليات صلاح الدين اثناء مروروها قرب قرية "بير احمد" شرق قضاء طوز خرماتو، على مقربة من جسر الزركة شرقي صلاح الدين، ما اسفر عن اصابة جنديين أحدهما جروحه بليغة والآخر طفيفة.

وأوضح المصدر، أن الانفجار تزامن مع حملة تمشيط للفوج الثالث بعد تعرض ليلي استهدفهم ليلة امس، قرب موقع انفجار العبوة، مبيناً أن عمليات التمشيط مستمرة للبحث عن العبوات او الالغام وتأمين مرور الدوريات العسكرية.