اصابة الناشط المدني ضرغام ماجد بمحاولة اغتيال جديدة في بابل (فيديو)

أفاد شهود عيان، صباح اليوم الثلاثاء، بتعرض الناشط المدني ضرغام ماجد إلى محاولة اغتيال جديدة في قضاء "حمزة الغربي" جنوبي محافظة بابل.

وذكر الشهود لوكالة شفق نيوز، أن مسلحين ملثمين يستقلون دراجة نارية أطلقوا رصاصتين باتجاه ماجد أثناء وجوده في القضاء لمتابعة أعماله، ما أسفر عن إصابته بإحدى الرصاصات في قدمه، قبل أن يلوذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة.

وأظهر مقطع مصور متداول الناشط وهو يتلقى الإسعافات الأولية داخل ردهة الطوارئ في مستشفى "علي عبيس"، فيما أكدت مصادر طبية لمراسل وكالتنا أن سيارة إسعاف نقلت ماجد لاحقاً إلى المستشفى الجمهوري في مدينة الحلة (مركز المحافظة)، مشيرة إلى أن حالته الصحية "مستقرة" حالياً.

ولم يصدر أي موقف رسمي من السلطات الأمنية العراقية بشأن الحادثة حتى وقت إعداد هذا الخبر.

وتعد هذه المحاولة هي الثانية من نوعها التي يتعرض لها ماجد خلال نحو عامين؛ إذ سبق وأن أعلن في تموز من العام 2024 عن نجاته من محاولة اغتيال فاشلة، اتهم فيها جهات "متنفذة" بالوقوف وراءها.

ويُعرف عن ضرغام ماجد مناهضته للطبقة السياسية الحاكمة في العراق، وقيادته لاحتجاجات شعبية على مدى السنوات الماضية تنديداً بتفشي الفساد، واستشراء البطالة، وتراجع الواقع الخدمي في البلاد.