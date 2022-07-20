سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

اصابة اثنين من افراد الحشد الشعبي بانفجار شمال بابل

Category: أمـن

Date: 2022-07-20T20:14:51+0000
اصابة اثنين من افراد الحشد الشعبي بانفجار شمال بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، اليوم الاربعاء، باصابة اثنين من افراد الحشد الشعبي بانفجار شمال المحافظة.  

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، على دورية راجلة للحشد الشعبي في منطقة الفاضلية التابعة لناحية جرف النصر، شمال بابل، ما اسفر عن اصابة اثنين من مقاتلي الحشد".

وبين المصدر، ان "قوة امنية أخلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وباشرت بحملة دهم وتفتيش بحثا عن المنفذين". 

من جانبها قالت قيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي ضمن قاطع جرف النصر، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم، في قاطع عمليات جرف النصر خلال عمليات التفتيش والتطهير اليومية التي تقوم بها قيادة عمليات الجزيرة اللواء 47".

وأوضح البيان، أن الانفجار أدى الى "إصابة إثنين من مجاهدينا بجروح بليغة على اثرها تم نقلهم الى مستشفى".

 

related

"جرف الصخر".. الحشد الشعبي يعلن احباط عملية تسلل أودت بحياة أحد أفراده

Date: 2021-07-15 04:51:26
"جرف الصخر".. الحشد الشعبي يعلن احباط عملية تسلل أودت بحياة أحد أفراده

جريحان بانفجار يستهدف الحشد الشعبي في بابل

Date: 2021-04-06 17:37:03
جريحان بانفجار يستهدف الحشد الشعبي في بابل

مقتل قائد بالحشد الشعبي إثر هجوم مسلح في بابل

Date: 2021-08-02 06:33:12
مقتل قائد بالحشد الشعبي إثر هجوم مسلح في بابل

الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

Date: 2019-12-02 00:10:25
الحشد الشعبي يعلن مقتل واصابة 10 من عناصره بهجومين

الحشد الشعبي يشتبك مع داعش شمالي بغداد

Date: 2022-01-13 18:54:48
الحشد الشعبي يشتبك مع داعش شمالي بغداد

الكشف عن تفاصيل الضربات الجوية ضد فصائل عراقية داخل سوريا

Date: 2019-09-09 12:45:56
الكشف عن تفاصيل الضربات الجوية ضد فصائل عراقية داخل سوريا

أربع ضحايا في قصف نفذه "طيران مجهول" على الحدود العراقية

Date: 2021-06-27 23:53:37
أربع ضحايا في قصف نفذه "طيران مجهول" على الحدود العراقية

استنفار للبيشمركة والقوات الاتحادية على حدود ديالى وإقليم كوردستان

Date: 2021-12-01 08:53:41
استنفار للبيشمركة والقوات الاتحادية على حدود ديالى وإقليم كوردستان