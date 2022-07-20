اصابة اثنين من افراد الحشد الشعبي بانفجار شمال بابل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، اليوم الاربعاء، باصابة اثنين من افراد الحشد الشعبي بانفجار شمال المحافظة.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت، مساء اليوم، على دورية راجلة للحشد الشعبي في منطقة الفاضلية التابعة لناحية جرف النصر، شمال بابل، ما اسفر عن اصابة اثنين من مقاتلي الحشد".

وبين المصدر، ان "قوة امنية أخلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج، وباشرت بحملة دهم وتفتيش بحثا عن المنفذين".

من جانبها قالت قيادة عمليات الجزيرة للحشد الشعبي ضمن قاطع جرف النصر، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم، في قاطع عمليات جرف النصر خلال عمليات التفتيش والتطهير اليومية التي تقوم بها قيادة عمليات الجزيرة اللواء 47".

وأوضح البيان، أن الانفجار أدى الى "إصابة إثنين من مجاهدينا بجروح بليغة على اثرها تم نقلهم الى مستشفى".