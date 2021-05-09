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اصابة اثنين بحادث سير في ديالى و"قضية شرف" ضحيتها فتاة بالبصرة

Category: أمـن

Date: 2021-05-09T12:47:09+0000
اصابة اثنين بحادث سير في ديالى و"قضية شرف" ضحيتها فتاة بالبصرة

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ديالى، يوم الأحد، بإصابة اثنين من المدنيين بحادث سير في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان اثنين من المدنيين اصيبا بجروح متفاوتة جراء انقلاب مركبة كانت تقلهم على طريق بغداد - الخالص قرب منطقة "الخويلص".

واضاف ان المصابين تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتشهد ديالى ومحافظات عدة حوادث سير مستمرة بسبب تضرر منظوم الطرق وعدم الالتزام بقواعد السلامة المرورية.

وإلى جنوب العراق في محافظة البصرة تحديدا، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، أن "رجلا أقدم على قتل ابنته رميا بالرصاص في احد اقضية البصرة بسبب قضية (شرف)".

وبين المصدر؛ أن" قوة أمنية اعتقلت والد الفتاة وهو رهن التحقيق في الوقت الحالي، للوقوف على السبب الحقيقي وراء عملية ارتكابه الجريمة".

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