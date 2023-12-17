اشقاء يقتلون ابن عمهم "رمياً بالرصاص" جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة الديوانية، اليوم الأحد، بمقتل شاب في العشرينات من عمره على يد ابناء رميا بالرصاص وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "ثلاثة اخوة أقدموا على قتل ابن عمهم من مواليد 2002 رميا بالرصاص بسبب خلاف على قطعة أرض زراعية في قرية شرماهي وسط مدينة الديوانية مركز المحافظة".

وبين المصدر، أن "الجناة لاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية، فيما طوقت الاجهزة الامنية مكان الحادث وقامت بنقل الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها".