اشتعال النيران في انبوب ناقل للنفط بديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر محلي في ديالى، يوم الأربعاء، باندلاع حريق في أحد أنابيب نقل النفط في اطراف ناحية بني سعد جنوب غرب بعقوبة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان الحريق اندلع في أنبوب ناقل للنفط خلف محطة وقود اهلية قرب منطقة المرادية التابعة لناحية بني سعد 18 كم جنوب غرب بعقوبة.

من جانبه قال قائد شرطة ديالى اللواء حامد خليل الشمري ان الحريق كان نتيجة تسرب الوقود من أنبوب قريب من احدى مشاريع الري (البزل) وأدى الى نشوب الحريق.

وتشهد ديالى عدة حوادث للحرائق طالت مجمعات واسواق تجارية وبساتين وأراضي زراعية لم تكشف اسبابها رغم التحقيقات الامنية المكثفة.