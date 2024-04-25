اشتباك وضرب بالأيدي بين قوة أمنية ومواطنين في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، بإصابات ضابط ومواطنين اثر اندلاع اشتباك وضرب بالأيدي بينهم في ديالى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن مشاجرة بين مواطنين وقوات حفظ القانون اندلعت فجر اليوم، في منطقة كورنيش نهر ديالى، أسفرت عن اصابة ضابط بجروح وكدمات نقل على اثرها الى مستشفى بعقوبة التعليمي.

وبين المصدر، أن المشاجرة بدأت بمشادة كلامية، دون معرفة الأسباب، بين مواطنين اثنين و ضابط بقوات حفظ النظام، وتوسعت الى الضرب المبرح بين الجانبين.