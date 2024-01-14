اشتباك وتبادل إطلاق نار بين مجموعة من "سرايا السلام" وقوة أمنية في واسط

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني بمحافظة واسط، اليوم الاحد، بحدوث اشتباك وتبادل إطلاق نار بين قوة أمنية ومجموعة من "سرايا السلام" وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة امنية كانت مكلفة بواجب أمني في احدى السيطرات الداخلية قرب ساحة تموز وسط مدينة الكوت مركز المحافظة، دخلت باشتباك مع أفراد من سرايا السلام، اثناء محاولتها تفتيش عجلتهم التي كانوا يستقلونها، ما أدى لإصابة شرطي بكدمات"، لافتا إلى أن "الموقف تطور لإطلاق النار في الهواء بين الطرفين في السيطرة".

وبعد ذلك، بين المصدر، أن "العشرات من أفراد السرايا تجمعوا في مركزهم وسط الكوت اثر معلومات عن توجه قوة امنية لاعتقال عدد من أفرادهم، فما كان بهم الا ان يطلقوا النار في الهواء، الأمر الذي أجبر القوة الامنية على الانسحاب فورا وعدم التوجه لمقر سرايا السلام، تحسبا من تطور الموقف بين الطرفين"، مشيرا إلى أن "توجيهات عاجلة وصلت لعناصر سرايا السلام بالعودة إلى منازلهم وعدم التجمع داخل المقر".