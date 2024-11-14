اشتباك مع مطلوب للقضاء يودي بحياة عنصر أمن جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الخميس، باندلاع اشتباك مسلح بين مطلوب للقضاء وقوة امنية اثناء مداهمة منزله بقضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية مشتركة داهمت منزلا مطلوب للقضاء بتهم تنفيذ عمليات تسليب وخطف في قضاء الدواية شمال شرق مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث دخل الأخير باشتباك مسلح مع القوة الامنية وقتل عنصرا أمنيا واحدا واصاب اخر بجروح بليغة".

وبين المصدر، ان "عمليات الاشتباك مع المتهم المطلوب ما تزال مستمرة لغاية الآن، فيما تطوق القوات الامنية منطقة الحادث ".