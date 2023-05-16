اشتباك مع تاجر مخدرات يقود إلى ضبط 10 كغم من الكريستال أقصى جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، بإشتباك قواتها مع تاجر للمخدرات مما أسفر عن ضبط 10 كغم من مادة "الكريستال" المخدرة وذلك في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية فإن فريق العمل المشكل من مديريتي شؤون مخدرات الكرخ والبصرة شؤون مخدرات تمكن من ضبط (10) كليوغرامات من مادة الكريستال المخدرة بعد اشتباك مسلح مع تاجر المخدرات في محافظة البصرة .