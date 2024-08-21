اشتباك مع تاجر مخدرات "دولي" ينتهي باعتقاله وخسارة منتسب جنوبي العراق

شفق نيوز/ افادت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية، يوم الأربعاء، باعتقال تاجر مخدرات "دولي" في ذي قار جنوبي العراق.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها "نصبت كميناً محكماً لتاجر مخدرات دولي في محافظة ذي قار، بموجب قرار قضائي أسفر عن مقتل منتسبها (حسن عبد الكاظم جعفر)، أثناء تنفيذ عملية القبض على تاجر المخدرات الدولي".

ولفتت الى "حصول اشتباكات بأسلحة نارية مع القوة المنفذة بعد محاصرته وتم القبض عليه وضبط الاسلحة بمحضر ضبط أصولي وإيداعه التوقيف لينال جزاءه العادل".