مقتل وإصابة اثنين من تجار المخدرات وجرح ضابط كبير باشتباك جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن قواتها اشتبكت مع اثنين من "كبار" تجار المخدرات مما أسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر بجروح وذلك في كمين محكم نُصب لهما في محافظة الديوانية جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان أنه "فجر اليوم و بعملية نوعية استندت إلى معلومات استخبارية دقيقة عبر جمع المعلومات والتعقب والتحري لتحركات المجرمين، أوصلت الى اثنين من كبار تجار المخدرات في المحافظة بعد نصب كمين محكم لهما في منطقة الحمزة الشرقي".

وأضافت الوزارة أن قواتها "اشتبكت معهما بعد حصول تبادل لإطلاق النار بين الجانبين"، مشيرة إلى انه "قتل على اثر ذلك أحدهما وأصيب الآخر الذي ما زالت عملية البحث والتحري عنه مستمرة بعد أن لاذ بالفرار".

هذا وضبطت القوة الأمنية المنفذة للعملية أسلحة استخدمها تجار المخدرات، وفقا لوزارة الداخلية.

وأشار البيان إلى أن العملية "أسفرت أيضا عن إصابة مدير شؤون المخدرات في المحافظة اصابة متوسطة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحالته الصحية مستقرة".

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية صدور أحكام بحق أكثر من 7 آلاف مدان بجرائم تتعلق بالاتجار والتعاطي والترويج للمخدرات في العام 2023، توزعت بين السجن المؤبد والإعدام وأحكام أخرى.

وكان يُنظر إلى العراق طوال عقود على أنه ممر لعبور المخدرات من أفغانستان وإيران إلى أوروبا ودول الخليج.

إلا أن البلد تحول إلى مستهلك رئيسي لمختلف أنواع المخدرات، منذ إطاحة النظام العراقي السابق عام 2003 على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة، إذ تسود البلاد حالياً نزاعات وأوضاع أمنية واقتصادية غير مستقرة.

هذا وحرّم المرجع الديني الأعلى للشيعة في العراق آية الله علي السيستاني مؤخرا، تعاطي وتجارة المخدرات، وقال إن المسؤول الذي يتهاون في مكافحة المخدرات عليه الاستقالة.