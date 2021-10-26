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اشتباك مسلح وسط النجف ينتهي بالقبض على 7 تجار مخدرات

Category: أمـن

Date: 2021-10-26T06:25:17+0000
اشتباك مسلح وسط النجف ينتهي بالقبض على 7 تجار مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الثلاثاء، بالقبض على سبعة تجار مخدرات بعد الاشتباك معهم ومحاصرتهم لعدة ساعات وسط المحافظة.   

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تمكنت من القبض على 7 تجار مخدرات بمنطقة حي الوفاء وسط محافظة النجف".

وأوضح المصدر، أن "عملية الاعتقال تمت بعد محاصرة المتهمين في احد المنازل بالمنطقة المذكورة"، مبيناً أن "قوة امنية اشتبكت مع المتهمين لمدة 7 ساعات متواصلة بدءا من الساعة الواحدة فجراً وانتهى الساعة السابعة صباحا بتسليم اخر المحاصرين".

ونوه المصدر أن "من بين المعتقلين متهمين بجرائم قتل وتنفيذ هجمات مسلحة على القوات الأمنية وسط المحافظة"، مشيراً إلى "اقتياد المتهمين إلى مركز احتجاز خاص لإكمال الإجراءات التحقيقية".

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