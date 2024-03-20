اشتباك مسلح أمام مبنى مجلس محافظة البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، أقصى جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، باندلاع اشتباك مسلح امام بوابة مبنى مجلس المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "اشتباكا مسلحا عنيفا دار بين حمايات مستثمرين كانوا يعقدون اجتماعاً داخل مبنى مجلس محافظة البصرة، لكن دون تسجيل إصابات بين الطرفين".

وبين المصدر، ان "قوات امنية كبيرة طوقت مكان الحادث"، مؤكدا "إيقاف تبادل إطلاق النار بين الطرفين بالقوة".

وأشار المصدر، إلى أن " السلطات الأمنية قامت بفتح تحقيق بالحادث لمعرفة ملابساته واعتقال الجناة".