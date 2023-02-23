اشتباك مسلح في بغداد يفضي باعتقال تاجر مخدرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، باعتقال تاجر مخدرات بعد اشتباك مسلح غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن اشتباكا اندلع، مساء اليوم، أثناء عملية القبض على أحد تجار المخدرات في منطقة أم نجم ضمن مدينة الشعلة غربي بغداد، مبينا أن الاشتباك تخلله تبادل اطلاق نار ما أسفر عن إصابة منتسب في الأمن الوطني.

وبين أن القوة الامنية تمكنت من الرد وإصابة التاجر والقبض عليه ضمن المنطقة المذكورة، مشيرا الى اقتياده الى مركز امني لاجراء التحقيقات اللازمة.