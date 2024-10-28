إصابة ضابط وشرطي خلال اشتباك مسلح مع لص وسط كركوك.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في كركوك، يوم الاثنين، بحدوث اشتباك مسلح بين لص وقوة أمنية تسعى لاعتقاله بعد محاصرته وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن "قوة أمنية من شرطة النجدة تلقت معلومات عن وجود لص في أحد أحياء الشورجة وسط كركوك، حيث تم كشفه من قبل أهالي أحد منازل الحي"، مبيناً أن "اللص حاول الهروب وأطلق النار على شرطة النجدة والتي بدورها تتبعت مصدر النيران ومحاصرته".

وتابع المصدر أن "الشرطة نجحت في محاصرة اللص واعتقاله بعد محاولته الهروب، حيث تم الاستيلاء على مسدس كان بحوزته"، مشيراً إلى "إصابة ضابط برتبة عقيد وشرطي خلال الاشتباك".