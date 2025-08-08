اشتباك مسلح بين العصائب ونجل مستشار للسوداني على طريق كربلاء - النجف

شفق نيوز- كربلاء

أفاد مصدر أمني، يوم الجمعة، باندلاع اشتباك مسلح بين عناصر من عصائب أهل الحق، ونجل أحد مستشاري رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على طريق كربلاء - النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شجاراً مسلحاً اندلع على طريق كربلاء - النجف، بين عناصر عصائب اهل الحق، ونجل مستشار رئيس مجلس الوزراء احسان الشبلي".

ولفت المصدر إلى أن "نجل مستشار رئيس الوزراء، تعرض للضرب المبرح من قبل افراد عصائب اهل الحق، ثم تطور الحادث إلى إطلاق نار بين الطرفين، دون تسجيل أي إصابات تذكر".

وبين المصدر أن "القوات الأمنية تحاول فرض سيطرتها على الموقف، فيما هناك تهديدات وتوتر بين الطرفين".

ولم يكشف المصدر سبب اندلاع الشجار بين الطرفين، ولم يرد لوكالة شفق نيوز، حجم الإصابة التي تعرض لها نجل مستشار رئيس الوزراء، إثر تعرضه للضرب.