اشتباك مسلح بين "العصائب والتيار" في محيط مستشفى الناصرية والقوات الأمنية تتدخل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، اليوم الأحد، باندلاع اشتباك مسلح بين أفراد من حركة عصائب أهل الحق والتيار الصدري بمحيط مستشفى الناصرية التركي وسط المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "قوة من العصائب حاولت الدخول إلى المستشفى التركي لكن أفراد حماية المستشفى المنتمين للتيار الصدري قاموا بمنعهم بسبب كثرة عددهم".

وبين المصدر، أن "أفراد عناصر عصائب أهل الحق قاموا بالاعتداء بالضرب على أحد أفراد الحماية ما تسبب بإصابته بجروح، فيما تطور الأمر لتتدخل القوات الأمنية بعد استخدام الأسلحة من قبل الطرفين".

وتابع أن "قوة من أنصار التيار الصدري طوقت مكان المستشفى وطالبت أفراد من عصائب أهل الحق الموجودين داخله بالخروج، إلا أن القوات الأمنية منعتهم من الدخول رغم تطويقهم للمستشفى من عدة أماكن".