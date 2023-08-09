اشتباك شرقي بغداد.. اعتقال المطلوب بعد تهديده بـ"تفجير" عائلته (فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الاربعاء، بأن قوات الأمن تمكنت من اعتقال المطلوب بتهمة المخدرات بعد اشتباك مسلح واحتجازه لعائلته وتهديده بـ"تفجيرهم" شرقي بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن المتهم المحاصر هدد القوة المنفذة على الواجب بعائلته بعد ان قام باحتجاز أفرادها في أحد غرف المنزل، مبينا أنه هدد بتفجيرهم برمانة يدوية إذا ما تقربوا منه.

وبين أن القوة وضعت خطة وتمكنت من مداهمة المنزل واعتقال الشخص ومعه اثنين اخرين ايضا متهمين بقضايا مخدرات، موضحا أن الحادث لم يسفر عن اصابات بشرية.

وفي وقت سابق اليوم، أخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، أن قوة امنية مشتركة طوقت منزل أحد المطلوبين بتهمة المخدرات ضمن منطقة سبع قصور شرقي بغداد.

وبين المصدر، أن المتهم أقدم على رمي رمانة يدوية هجومية على القوة المنفذة للواجب، موضحا أنه لم ترد لغاية الآن أي معلومات بخصوص الاصابات.