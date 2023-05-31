اشتباك جديد في مدينة الصدر يوقع قتيلا وجرحى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الأربعاء، باندلاع اشتباك مسلح جديد في مدينة الصدر شرقي بغداد أوقع قتيلا وجرحى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن اشتباكا اندلع فجر اليوم، بين عدد من الأشخاص لم تعرف اسبابه تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن قطاع 29 في مدينة الصدر ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين بجروح مختلفة.

وأمس الثلاثاء، قتل شخص وأصيب خمسة آخرين بعضهم بحالة خطرة، حصيلة نزاع عشائري اندلع فجرا في مدينة الصدر .

وفي وقت سابق، أشار مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إلى انفلات الوضع الأمني في قطاع 40 ضمن مدينة الصدر نتيجة نزاع عشائري عنيف استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة والمتوسطة.