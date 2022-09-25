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اشتباكات "نارين" تنتهي بقتل 5 دواعش وضحية ومصابين اثنين من الجيش العراقي

Category: أمـن

Date: 2022-09-25T17:23:55+0000
اشتباكات "نارين" تنتهي بقتل 5 دواعش وضحية ومصابين اثنين من الجيش العراقي

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني في ديالى، يوم الأحد، بانتهاء اشتباكات الجيش مع عناصر داعش في منطقة "نارين" باطراف ناحية قره تبه بمحافظة ديالى بقتل 5 عناصر من داعش وسقوط ضحية ومصابين اثنين من الجيش.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات من اللواء 53- الفرقة الأولى للجيش اشتبكت مع وكر إرهابي كان يشتبه بوجود داعشي فيه في منطقة (نارين) في اطراف ناحية قره تبه بعد توجيه ضربة جوية سابقة للوكر الارهابي"، مشيراً الى ان "الاشتباكات اسفرت عن قتل 4 إرهابيين".

وتابع المصدر، أنه "خلال تمشيط المنطقة من قبل القوات الامنية تم الاشتباك مع الارهابيين وقتل عنصر خامس، في حين سقط منتسب ضحية وأصيب أمر فوج ومنتسب من كتيبة هندسة الميدان، وتم إخلاء الجثة والمصابين باسناد من صقور الجيش العراقي".

وافاد مصدر امني في ديالى امس السبت بان القوة الجوية العراقية قصفت وكرا لداعش في منطقة (نارين) شمال شرق قره تبه بمحاذاة بحيرة حمرين".

واكد ان "الضربة دمرت وكرا لداعش دون بيان حجم الخسائر والحصيلة الدقيقة للضربة الجوية".

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