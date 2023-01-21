اشتباكات مع مروجي مخدرات شمال بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بإصابة عنصري أمن إثر اشتباكات مع مروجي مخدرات شمال العاصمة بغداد.

وبين المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن اشتباكات وقعت في ساعة متقدمة من ليل أمس بين قوة من الشرطة ومجموعة مسلحة من مروجي المخدرات في قضاء الطارمية شمال بغداد، أسفرت عن إصابة إثنين من أفراد القوة.

وأوضح المصدر، أن تعزيزات امنية وصلت الى مكان الحادث، مشيرا الى نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

ونوه المصدر، الى أن الحديث عن تعرض عناصر داعش في القضاء، كما تداولته بعض وسائل الإعلام، غير صحيح.