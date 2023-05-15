اشتباكات مسلحة ومداهمة مقر رئيسي لتجارة المخدرات وسط النجف

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في النجف، يوم الإثنين، بأن قوة امنية تمكنت من اعتقال تاخر مخدرات "خطير" في المحافظة بعد اشتباك مسلح مع عصابته.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية تابعة لمكافحة مخدرات النجف دخلت باشتباك مسلح عنيف مع عصابة لتجارة المخدرات في حي الوفاء، بعدما حاولت القوة مداهمة مقر تجارتهم في المنطقة المذكورة وسط النجف".

وبين ان "تجار المخدرات حاولوا الهروب عبر اسطح المنازل بعدما تمت محاصرتهم داخل مقرهم".

واشار المصدر، إلى ان "القوة تمكنت من اعتقال افراد العصابة وعددهم اربعة تجار مخدرات، دون خسائر تذكر"، موضحاً ان "من بين المعتقلين مجرم خطير مطلوب بعدة قضايا للأجهزة الامنية والقضاء وفق احكام المادة 28 مخدرات".