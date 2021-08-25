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اشتباكات مسلحة في مدينة الصدر ببغداد

Category: أمـن

Date: 2021-08-25T18:59:34+0000
اشتباكات مسلحة في مدينة الصدر ببغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء يوم الاربعاء، بإصابة شخص بنزاع عشائري حصل شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "نزاعاً عشائرياً حدث في قطاع ٧٨ بمدينة الصدر شرقي بغداد، استخدمت فيه الاسلحة الخفيفة، وأسفر عن إصابة المارة بجروح مختلفة".

وبين أن "سبب النزاع ثأر قديم بسبب مقتل شخص من احد طرفي النزاع الذي تجدد اليوم"، مشيرا الى ان "قوة أمنية نقلت الجريح الى مستشفى قريب لتلقي العلاج وأحاطت بالمكان لمنع الاشتباك مجدداً وملاحقة أطرافه".

وتشهد مدينة الصدر ومناطق أخرى من العاصمة بغداد وعدد من المحافظات نزاعات عشائرية عادة ما تسفر عن مقتل وإصابة أشخاص من أطراف النزاع وآخرين يصدف تواجدهم في أماكن حدوثها.

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