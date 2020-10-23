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اشتباكات مسلحة عنيفة بين عشيرتين في بغداد

Category: أمـن

Date: 2020-10-23T21:31:24+0000
اشتباكات مسلحة عنيفة بين عشيرتين في بغداد

شفق نيوز/ شهدت العاصمة بغداد، بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي اشتباكات مسلحة بين أبناء عشيرتين.

وابلغ مصدر امني وكالة شفق نيوز، أن الاشتباك وقع في منطقة الفضيلية شرقي بغداد واستخدم فيه سلاح خفيف ومتوسط.

وأضاف أن القوة الماسكة للمنطقة امنياً، تلاقي صعوبة بالتدخل وفض الاشتباك، وارسلت بطلب تعزيزات امنية، من دون معرفة حجم الخسائر بعد.

وتشهد المحافظات الجنوبية عادة ومناطق شعبية ببغداد اشتباكات مسلحة باتت متكررة، ويتهم كثيرون السلطات الأمنية بالعجز عن التدخل لحلها، بسبب امتلاك أبناء العشائر لأنواع مختلفة من الأسلحة.



 




 

 

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