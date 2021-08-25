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اشتباكات مسلحة طاحنة جنوبي العراق والقوات الأمنية عاجزة عن التدخل

Category: أمـن

Date: 2021-08-25T16:16:29+0000
اشتباكات مسلحة طاحنة جنوبي العراق والقوات الأمنية عاجزة عن التدخل

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بإصابة شخص على الأقل، نتيجة نزاع عشائري طاحن بقضاء الشطرة شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن النزاع وقع بين عشيرتي آل عواد والخنافرة واستخدمت فيه الأسلحة المتوسطة قرب أحد انهر البزل في القضاء، من دون معرفة الأسباب التي تقف وراءه".

وأضاف، أن النزاع تسبب بإصابة شخص وفق معلومات أولية، فيما تواجه القوات الأمنية صعوبة بفض النزاع بسبب شدة إطلاق النار بين الطرفين".

وتشهد المحافظات الجنوبية في العراق اشتباكات متكررة بين أبناء العشائر تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة النارية.

ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف القبلية بالكثير من الأسلحة في منازلهم بينها قذائف صاروخية.

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