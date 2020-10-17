اشتباكات مسلحة بين الجيش والحشد في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر امني، اليوم السبت، بحدوث اشتباك مسلح بين الجيش العراقي والحشد الشعبي اثر "اشتباه خاطئ" في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن اشتباكاً مسلحاً اندلع، مساء اليوم، بين افراد من الجيش العراقي وآخرين من الحشد الشعبي في منطقة الرفيعات بمحافظة صلاح الدين".

وعزا المصدر سبب الاشتباك إلى "حدوث اشتباه خاطئ من مصدر اطلاق النار خلال هجوم لداعش على قوات الحشد في المنطقة".

وأوضح المصدر، أن "الامور عادت الى نصابها، وواجه كلا من الحشد والجيش تعرضاً لتنظيم داعش في تلك المنطقة"، مبيناً أن "صد التعرض الارهابي اسفر عن اربع اصابات بين افراد الحشد".