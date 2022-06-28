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اشتباكات مسلحة بين الجيش التركي وحزب العمال قرب معبر حدودي شمالي دهوك

Category: أمـن

Date: 2022-06-28T09:50:42+0000
اشتباكات مسلحة بين الجيش التركي وحزب العمال قرب معبر حدودي شمالي دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر عسكري، يوم الثلاثاء، بوقوع اشتباكات مسلحة بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني بالقرب من معبر سرزير الحدودي مع تركيا التابع لناحية كاني ماسي شمالي دهوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاشتباكات ادت الى احراق احدى (الشفلات) التابعة للجيش التركي، مبينا ان عدداً من قذائف المدفعية سقطت بمحيط قرى سرزير وهلوة، مما تسببت باشعال النيران بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية والغابات.

وتكثف تركيا قصفها الجوي والمدفعي على مناطق حدودية داخل إقليم كوردستان منذ عدة اشهر، وتقول إنها تستهدف مقاتلي حزب العمال الكوردستاني.

ويخوض حزب العمال الكوردستاني تمرّدا ضد الدولة التركية منذ عام 1984، ويتمركز في مناطق جبلية نائية في العراق.

ومنتصف أبريل، أعلنت تركيا، التي تقيم منذ 25 عاما قواعد عسكرية في شمال العراق داخل إقليم كوردستان، تنفيذ عملية جديدة ضد المقاتلين الكورد.

وتأتي العملية التي أطلق عليها اسم "قفل المخلب" بعد عمليتي "مخلب النمر" و"مخلب النسر" اللتين أطلقهما الجيش التركي عام 2020.

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