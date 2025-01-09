اشتباكات مسلحة ببغداد تنتهي بمقتل تاجر مخدرات واعتقال أخر

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، ليل الخميس الجمعة، بأن قوة من مكافحة المخدرات في الرصافة ألقت القبض على اثنين من تجار المخدرات، بعد اشتباك مسلح في منطقة البنوك بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "قسم المراقبة السرية وقوة مكافحة المخدرات في الرصافة نصبا كمينًا محكمًا لمجموعة من تجار المخدرات في منطقة البنوك، حيث جرى الاشتباك مع اثنين منهم، ما أدى إلى إصابتهما بجروح".

وأضاف المصدر أن "القوة تمكنت من ضبط كمية من مادة الكريستال المخدرة، تقدر بحوالي 500 غرام كانت بحوزة المتهمين"، مشيرًا إلى أن "أحد المصابين فارق الحياة في المستشفى متأثرًا بجروحه الناجمة عن الاشتباك".