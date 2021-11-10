اشتباكات آمرلي تودي بحياة عنصرين من الحشد الشعبي

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الاربعاء، بأن الاشتباكات التي اندلعت بين قوات الحشد الشعبي وتنظيم "داعش" الارهابي في قضاء آمرلي شرقي المحافظة أودت بحياة عنصرين من الحشد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن الهجوم المسلح الذي نفذه تنظيم داعش الارهابي على بحيرة آمرلي، أسفر عن مقتل مقاتلين اثنين من فوج أسد آمرلي من الحشد، هما (الشهيدان احمد فهد - احمد خليل)".

وأوضح المصدر، أن "صعوبة تضاريس المنطقة ستدفع القوات المقاتلة إلى الاستعانة بالمروحيات".

وفي وقت سابق اليوم الاربعاء، اندلعت اشتباكات عنيفة بين عناصر داعش من جهة، والحشد الشعبي واهالٍ من جهة أخرى عندما توجهوا إلى بحيرة آمرلي لانتشال جثتي صيادين اثنين قضايا بهجوم للتنظيم الارهابي في بحيرة آمرلي شرقي محافظة صلاح الدين.

وأفادت الانباء الواردة من هناك بسقوط ضحية وجريح من الأهالي.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، في محافظة صلاح الدين بانتهاء الاشتباكات بعد إرسال تعزيزات عسكرية من اللواء 52 من الحشد الشعبي.

وكانت الشرطة العراقية وشهود عيان قد افادت يوم أمس الثلاثاء بشن تنظيم داعش هجوماً على أشخاص يمتهنون صيد السمك قرب بحيرة شرقي محافظة صلاح الدين.

وقضاء آمرلي التابع لمحافظة صلاح الدين يتعرض صيادوه بين الحين والآخر الى هجمات من قبل تنظيم داعش الذي يتخذ من الوديان القريبة من بحيرة العظيم ملاذاً له.