اشتباكات في بغداد بين الشرطة وفصيل مسلح

شفق نيوز/ أصيب عدد من أفراد الشرطة الاتحادية بجروح "خطيرة" جراء اشتباكات اندلعت مع أحد الفصائل المسلحة جنوبي العاصمة بغداد، صباح اليوم الاثنين.

وأبلغ مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، أن اشتباكات مسلحة اندلعت، اليوم، بين الشرطة الاتحادية وكتائب حزب الله (أحد الفصائل الشيعية المسلحة التابعة للحشد الشعبي) ضمن منطقة البوعيثة في الدورة جنوبي بغداد.

وبين المصدر، أن الاشتباكات اسفرت عن اصابة اثنين من منتسبي الشرطة الاتحادية، مشيرا الى ان وضعهما الصحي "خطر جداً".

وبحسب المعلومات الواردة، فإن الاشتباكات حصلت نتيجة رفض كتائب حزب الله تجريف الأراضي الزراعية وادعائهم بأنها تابعة لهم.

وأشار المصدر إلى تطويق منطقة البوعيثة بالكامل واغلاق مداخلها والمخارج، مرجحا وصول قوة من أمن الحشد الشعبي في محاولة لفض الموضوع.