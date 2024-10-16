اشتباكات "عنيفة" بين قوة أمنية وزعيم عصابة جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، ليلة الأربعاء- الخميس، باندلاع اشتباك مسلح وصفه بالعنيف مع زعيم عصابة تسليب شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية مشتركة نفذت واجباً نوعياً في احد مناطق ناحية اور شرقي الناصرية من اجل اعتقال مطلوب خطر بجرائم التسليب"، لافتا إلى ان "القوات الامنية واجهت مقاومة عنيفة من أعضاء عصابة المطلوب ودخلت باشتباك مسلح معهم، أدى لتضرر إحدى عجلات القوات الامنية".

وبين المصدر، ان "القوات الامنية تمكنت من اعتقال المطلوب قضائيا مع احد مساعديه، فيما لاذ آخرون بالفرار إلى جهة مجهولة الهوية".

وتابع المصدر، كما أن "قوة الإسناد من جهاز مكافحة الاجرام وأثناء اللحاق بالواجب المشترك والدخول الاشتباك المسلح مع أفراد عصابة التسليب، تعرضت لحادث سير على الطريق العام بسبب السرعة الكبيرة، وادى الحادث لإصابة مسؤول الجهاز العقيد علي لفتة وعدد من أفراد المفرزة بجروح متفاوتة".