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اشتباكات "عنيفة" بين داعش والحشد وأهالٍ قصدوا بحيرة آمرلي لإنتشال جثث صيادين

Category: أمـن

Date: 2021-11-10T08:20:46+0000
اشتباكات "عنيفة" بين داعش والحشد وأهالٍ قصدوا بحيرة آمرلي لإنتشال جثث صيادين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول صباح اليوم الأربعاء باندلاع اشتباكات عنيفة بين عناصر داعش من جهة، والحشد الشعبي واهالٍ من جهة أخرى عندما توجهوا إلى بحيرة آمرلي لانتشال جثتي صيادين اثنين قضايا بهجوم للتنظيم المتشدد في بحيرة آمرلي شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر التنظيم هاجموا الأهالي الذين يبحثون عن جثة أحد المغدورين بعد العثور على اخرى في بحيرة امرلي، مشيرا إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين فلول داعش والحشد الذي كان يوفر الحماية للأهالي.

وتفيد الانباء الواردة من هناك بسقوط ضحية وجريح من الأهالي.

بدوره أشار مراسلنا في محافظة صلاح الدين بانتهاء الاشتباكات بعد إرسال تعزيزات عسكرية من اللواء 52 من الحشد الشعبي.

وكانت الشرطة العراقية وشهود عيان قد افادت يوم الثلاثاء بشن تنظيم داعش هجوماً على أشخاص يمتهنون صيد السمك قرب بحيرة شرقي محافظة صلاح الدين.

وقال مصدر في الشرطة المحلية وشهود وكالة شفق نيوز، إن عناصر من التنظيم المتشدد تعرضوا لصيادي السمك في بحيرة العظيم مما أسفر عن سقوط ضحية وإصابة ثلاثة آخرين بجروح.

وقضاء امرلي التابع لمحافظة صلاح الدين يتعرض صيادوه بين الحين والآخر الى هجمات من قبل تنظيم داعش الذي يتخذ من الوديان القريبة من بحيرة العظيم ملاذاً له.

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