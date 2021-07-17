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اشتباكات "عنيفة" بين داعش والحشد في الأنبار والأخير يكسب

Category: أمـن

Date: 2021-07-17T10:36:23+0000
اشتباكات "عنيفة" بين داعش والحشد في الأنبار والأخير يكسب

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول في مديرية الحشد الشعبي بمحافظة الأنبار، اليوم السبت، بأن اشتباكات عنيفة دارت بين عناصر تنظيم داعش والحشد الشعبي غرب الأنبار، أسفرت عن سيطرة الأخير على معسكر للتنظيم، وقتل داعشي.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن "الاشتباكات حدثت بالتزامن مع إنطلاق قوات الحشد الشعبي بعملية أمنية واسعة لتطهير المناطق الصحراوية من عناصر تنظيم داعش، وذلك منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم".

وقال المصدر وهو أحد قياديّ حشد غرب الأنبار، بأن "قوات الحشد تمكنت من كسب المواجهة والسيطرة على معسكر تنظيم داعش في صحراء الانبار الغربية، والذي كان يستخدمه عناصر التنظيم بالتسلل نحو القوات الأمنية والتعرض لها".

وقال المصدر، بأن "عناصر الحشد تمكنت بعد المواجهة من السيطرة على عجلتين للتنظيم، وتدمير وحرق عجلة بداخلها عنصر إرهابي".

وأضاف المصدر، "العملية أسفرت ايضاً عن السيطرة على دراجتين ناريتين ومواد لوجستية تابعة للتنظيم داعش".

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