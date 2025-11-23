اشتباكات "عنيفة" بين القوات الأمنية ومسلحين شمالي البصرة (فيديو)

شفق نيوز - البصرة

اندلعت اشتباكات مسلحة في منطقة الشافي بقضاء الدير شمالي محافظة البصرة، فجر اليوم الأحد، بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين في المنطقة، وذلك بعد تدخل قوة عسكرية لفض نزاع عشائري مسلح.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز إن القوات الأمنية تعرضت لإطلاق نار كثيف أثناء دخولها المنطقة، قبل أن تتمكن من السيطرة على الموقف وإنهاء الاشتباك، فيما لاذ عدد من المتورطين بالفرار نحو مناطق الأهوار.

وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 14 متهماً، وضبط 15 عجلة كانت مستخدمة في الاشتباك، بينما تم تسليم الموقوفين إلى القضاء، وتواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة الفارين، وفقا للمصدر.