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اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومطلوبين في ميسان

Category: أمـن

Date: 2021-06-02T12:26:13+0000
اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومطلوبين في ميسان

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي باندلاع اشتباكات عنيفة، يوم الأربعاء، بين الشرطة ومطلوبين في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اشتباكات مسلحة دارت بين مطلوبين والشرطة المحلية في ناحية السلام بميسان بعد كمين نصبته قوات الشرطة للمطلوبين".

وأضاف أن "الاشتباكات انتهت باعتقال احد المطلوبين، فيما لاذ البقية بالفرار، دون وقوع إصابات"، مشيراً إلى أن المعلومات الأولية تفيد بأن المطلوبين تجار مخدرات.

ونفى المصدر صحة أنباء متداولة أفادت بمحاصرة مركز الشرطة من قبل مسلحين ووقوع اشتباكات مع القوات الأمنية، مبيناً أن الاشتباكات دارت بين الطرفين على مسافة من المركز الأمني.

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