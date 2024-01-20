اشتباكات "عنيفة" بين الجيش التركي و"العماليين" شمالي دهوك

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم السبت، باندلاع اشتباكات "عنيفة" بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكوردستاني شمالي دهوك.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن "اشتباكات عنيفة نشبت بين الجيش التركي وعناصر حزب العمال الكردستاني في جبل كورزار الواقع ضمن سلسلة جبل متين التي تطل على قضاء العمادية شمال دهوك".

واضاف المصدر ان "منزلا يعود لأحد سكان ناحية شيلادزي تعرض لإطلاق نار مكثف دون أن يؤدي ذلك إلى وقوع اصابات بين سكان المنزل".