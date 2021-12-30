قتل عائلته وانتحر.. عملية اعتقال تاجر مخدرات في بابل تتحول الى مجزرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بابل، مساء اليوم الخميس، بأن أحد تجار المخدرات قام بقتل عائلته كما أصاب ثلاثة منتسبين امنيين قبل ان يقدم على الانتحار، لكي لا يتم اعتقاله.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "معلومات أفادت بوجود تاجر مخدرات داخل منزله في ناحية جبلة التابعة لقضاء المسيب شمالي بابل، وعلى الفور توجهت قوة راجلة بزي مدني لاعتقاله، الا انه كشف هويتهم وقام بإطلاق النار عليهم ما اسفر عن اصابة ثلاثة منهم".

واضاف "على الفور انسحبت القوة الراجلة وتم استدعاء قوة من سوات الا انه ايضا واجههم بإطلاق النار ورفض الاستسلام، وبعد محاصرة المنزل قام بقتل ١٢ فرداً من عائلته بإطلاق النار عليهم في الرأس، ومن ثم قام بالانتحار".