اشتباكات خلال مداهمة أمن الحشد لمقر "وهمي" في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بوقوع اشتباكات مسلحة مساء يوم الاثنين خلال مداهمة أمن الحشد الشعبي لمقر "وهمي" في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوات أمن الحشد الشعبي داهمت مقرا وهميا ينتحل اسما تابعا للحشد الشعبي ضمن مقتربات ساحة عدن في الكاظمية ببغداد".

وأضاف المصدر، "أثناء المداهمة حصل اشتباك بين أمن الحشد ومسلحي المقر ما استدعى تدخل الفرقة الخاصة التابعة لرئاسة الوزراء".

وأشار إلى أن "أمن الحشد والفرقة الخاصة اعتقلتا 4 أشخاص وأغلقتا المقر"، مشيرا إلى أن قوة صغيرة من مكافحة الإرهاب والشرطة الاتحادية شاركت في العملية.

وتابع المصدر أنه جرى تسليم المعتقلين إلى مديرية أمن الحشد الشعبي باعتبار أن الموضوع يخصها.