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اشتباكات تفضي بقتل اربعة "ارهابيين" شمالي كركوك.. فيديو

Category: أمـن

Date: 2021-09-07T05:30:52+0000
اشتباكات تفضي بقتل اربعة "ارهابيين" شمالي كركوك.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر في قيادة العمليات المشتركة بكركوك، يوم الثلاثاء، بمقتل اربعة "ارهابيين" خلال كمين محكم شمالي المحافظة.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة من قيادة العمليات المشتركة وجهاز مكافحة الارهاب تمكنت من قتل اربعة من عناصر داعش الارهابي قرب التون كوپري، شمالي كركوك"، مبيناً أن العملية تمت "بكمين ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأفاد مصدر أمني، في وقت سابق، بقيام القوات العراقية بنصب كمين أمام مجموعة من مسلحي داعش مساء أمس الاثنين في محافظة كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القوات العراقية نصبت كمينا لمجموعة من مسلحي داعش على مقربة من قرية "كتكه" بناحية التون كوبري.

وأضاف أن المروحيات العراقية قصفت مسلحي التنظيم قبل أن اندلاع اشتباكات بين الطرفين، دون معرفة حجم الخسائر لغاية الآن.

ويأتي هذا التطور بعد هجوم عنيف شنه داعش وأوقع 12 ضحية من أفراد الشرطة الاتحادية في محافظة كركوك قبل يومين.

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