اشتباكات بين مؤيدي أحزاب كوردية وتركمانية في كركوك والجيش يتدخل

شفق نيوز- كركوك

شهدت ناحية التون كوبري شمال محافظة كركوك، مساء الثلاثاء، مشادات واشتباكات محدودة بين مؤيدي الأحزاب الكوردستانية والتركمانية، دون استخدام الأسلحة، وفق ما أفادت مصادر محلية.

وأوضحت المصادر، لوكالة شفق نيوز، أن النزاع نشأ على خلفية التنافس الانتخابي بعد انتهاء التصويت العام، حيث اختلف بعض المشاركين حول نتائج الانتخابات وتوزيع الأصوات بين القوائم الكوردية والتركمانية، ما أدى إلى اندلاع المشاجرات والمواجهات الجسدية.

وأضافت أن قوات الجيش العراقي تدخلت على الفور لتهدئة الوضع، وفرضت حواجز مؤقتة في محيط المنطقة لضمان عدم امتداد الاشتباكات إلى أحياء أخرى، كما قامت السلطات المحلية بفتح قنوات للحوار بين الأطراف لتسوية الخلاف بشكل سلمي.

وأكدت المصادر أن الاشتباكات لم تؤدِّ إلى إصابات خطيرة، واقتصرت على بعض الجروح الطفيفة بين المشاركين، فيما تم توقيف عدد من الأشخاص للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويأتي هذا الحادث في ظل تزايد التوترات السياسية والعرقية في كركوك خلال فترة الانتخابات، وسط متابعة من السلطات الأمنية لضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ومنع أي تصعيد محتمل.

وظهر اليوم، دانت وزارة البيشمركة، الاعتداء على شباب كوردي حمل علم كوردستان، من قبل أحد أفراد الجيش العراقي في قضاء طوز خورماتو.

واعتبرت الوزارة، هذا الإجراء انتهاكاً واضحاً لحقوق الإنسان، مؤكدة أن علم كوردستان هو رمز لهوية كوردستان وفخرها، وهو ما أقرّه الدستور في العراق الفيدرالي الديمقراطي، ولا ينبغي لأحد أن يكون هدفًا للعنف أو الإساءة بسبب حمله لهذا العلم.