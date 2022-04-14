اشتباكات بعد هجوم "داعشي" على شرطة ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى، اليوم الخميس، بإصابة شرطي بهجوم لتنظيم "داعش" في أطراف قضاء المقدادية شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن عناصر داعش هاجمت ليلة أمس بأسلحة قناص نقطة أمنية تابعة للسرية الرابعة من فوج طوارئ شرطة ديالى التاسع في قرية (أمام سافر)، شمال غربي قضاء المقدادية.

وأكد أن الهجوم أسفر عن إصابة شرطي بعد اشتباكات بين داعش والشرطة، مشيرا إلى أن الهجوم أفضى بهروب المهاجمين بعد وصول تعزيزات أمنية الى مكان الحادث.

وتتعرض مناطق شمالي المقدادية لهجمات وتعرضات مستمرة لقربها من تلال حمرين معقل التنظيمات المسلحة إلى جانب وجود بؤر لداعش في القرى والقصبات الزراعية.