اشتباكات بالاسلحة النارية والقنابل اليدوية تنتهي باعتقال سارقين في بغداد

شفق نيوز/ أفادت مديرية مكافحة الإجرام في بغداد، يوم الأحد، بإلقاء القبض على متهمين اثنين لقيامهما بعمليات سرقة بعد اشتباكهما مع المفرزة القابضة وإطلاق النار عليها.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن مفارزها تمكنت من إلقاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين وفق أحكام المادتين (443 ، 446) لقيامهما بعمليات سرقة ضمن مناطق متفرقة من بغداد.

ووفقا للبيان، فإن عملية القبض تمت بعد أن توافرت معلومات لدى المفارز عن مكان تواجد المتهمين، وتم تشكيل فريق عمل مشترك من مفارز مكتب الحبيبية ومكتب الاعظمية لمكافحة الاجرام والقوة الماسكة، وبعد محاصرة الدار ومداهمتها قاما بإطلاق النار على المفارز بواسطة سلاح بندقية وسلاح مسدس ورمي رمانات يدوية.

وأضاف البيان أنه تم الرد عليهما بالمثل والسيطرة على الزقاق والقبض على المتهمين وضبط سلاح بندقية مقصرة ومسدس ودراجة نارية خاصة بهما، كانا يستخدمانها في عمليات السرقة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما لتقديمهما إلى القضاء لينالا جزاءهما العادل.