اشتباكات الفضيلية ببغداد.. مقتل شخص وإصابة منتسب (مقاطع فيديو)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بمقتل شخص وإصابة منتسب امن نتيجة الاشتباكات العشائرية المسلحة التي شهدتها منطقة الفضيلية بالعاصمة بغداد.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "النزاع العشائري ضمن منطقة الفضيلية، نتج عن مقتل شخص من طرفي النزاع، واصابة منتسب في الشرطة الاتحادية أثناء دخول القوة لفض النزاع".

وبين المصدر، أن "ناقلات مدرعة تابعة لعمليات بغداد دخلت إلى مكان النزاع وباشرت المداهمة والتفتيش".

وأفادت الشرطة العراقية، فجر السبت، باندلاع نزاع عشائري عنيف في منطقة الفضيلية شرقي العاصمة بغداد، بين عشيرتي "كعب"، و"العكيل"، حيث استخدم الجانبان خلال الإشتباكات التي دارت بينهما مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وحتى الثقيلة.

ووثق مواطنون من سكنة المنطقة، مقاطع فيديو، صورت عبر أجهزة الهاتف النقال تظهر كثافة تبادل إطلاق النار الذي سمع به القاطنون في المناطق المحيطة بمنطقة النزاع مما أحدث ذعراً بينهم.

ويلجأ معظم الاشخاص في العراق وخاصة بمحافظات الوسط والجنوب الى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها او تعويض المعتدى عليه بمبالغ مالية لما لحقه من اضرار مادية او معنوية.

وقد لا تفضي التسوية العشائرية الى التوصل لحل خاصة في حوادث القتل مما يدفع المتخاصمين للجوء إلى حمل السلام والاشتباك فيما بينهم وقد تستمر العداوة والمطالبة بأخذ الثأر لسنوات ترافقها تجدد الاشتباكات بين الحين والآخر.