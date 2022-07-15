"اسمه رحيم ورسالته للعراق والعالم".. قوة امنية تعتقل "نبي سوق الشيوخ"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار اليوم الجمعة، بأن قوة امنية اعتقلت مدعي النبوة في جنوبي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "قوة امنية اعتقلت رحيم مدعي النبوة في سوق الشيوخ قبل المباشرة بتبليغ رسالته التي أدعى أنه مرسل للعراق والعالم".

وبين المصدر، ان "مدعي النبوة مصاب بمرض الاختلال العقلي وتم نقله إلى مركز الشرطة في القضاء لإكمال الإجراءات القانونية بحقه".

وقال مصدر محلي بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، أمس الخميس، إن "أحد المواطنين في القضاء اتجه لأحد الجوامع أثناء صلاة الظهر وأبلغ إمام الجامع بأنه يريد إلقاء خطبة بالمصلين، وعند الاستفسار عن طلبه، أبلغه بأنه نبي مرسل ويريد إطلاق دعوته ورسالته للمواطنين".

وأضاف، أن "إمام الجامع قام بطرده، وأبلغ بعدم إدخاله للجامع مرة أخرى"، مبيناً أن "مدعي النبوة أبلغ الحاضرين بصوت عال بأنه سيعلن رسالته ظهر يوم غد الجمعة عند جسر الصابئة".

وفي وقت لاحق دعت عائلة مدعي النبوة إلى عدم تصويره أثناء إلقاء "الخطبة النبوية" ظهر يوم غد الجمعة، مؤكدة أن ابنها مصاب بمرض (التقلب المزاجي).