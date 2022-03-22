اسلحة خفيفة وبيضاء تصيب عناصر امن ومدنيين في بغداد

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بأن عناصر امن ومدنيين أصيبوا نتيجة مشاجرات وعبث باسلحة خفيفة وبيضاء بمناطق متفرقة من العاصمة بغداد.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن منتسباً في وزارة الداخلية/ قسم استخبارات الطاقة أصيب نتيجة طلق ناري طائش ضمن منطقة الامين الثانية، مبيناً أن الرصاصة اصابته بمنطقة الصدر ونقل الى احدى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأشار المصدر، إلى أن شاباً تولد ١٩٩٣ أصيب نتيجة عبثه بالسلاح داخل داره ضمن منطقة الحارثية مكان الاصابة منطقة البطن.

ولفت إلى أن مشاجرة لم تعرف اسبابها بين طرفين تطورت الى استخدام السلاح الخفيف ضمن مجمع الرجاء في منطقة الحرية، مااسفر عن اصابة احد طرفي المشاجرة بطلق ناري بمنطقة الساق، فيما لاذ الطرف الثاني بالفرار.

كما أشار المصدر، إلى أن مشاجرة اندلعت أيضاً بين مفوض في الجيش، وشخصين اثنين مدنيين ضمن منطقة المشتل، حيث قام الشخصان بضرب المفوض بآلة حادة اصيب على اثرها بمنطقة الوجة، لافتاً إلى أن قوة امنية وصلت مكان الحادث واعتقلت المدنيين وتم ايداعهما التوقيف اجراءات اصولية

وفي حادث منفصل، أضاف المصدر، أن بلاغاً وصل الى القوات الامنية بوجود عجلة متروكة داخل مرآب منزل سكني، مشيراً إلى استدعاء خبير المتفجرات الذي بدوره فحص العجلة واتضح انها خالية من المواد المتفجرة، حيث تم سحب العجلة، وطلب صاحب الدار الشكوى حين التعرف على الفاعلين.

وفي حادث لاحق، قال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "جسماً غريباً انفجر، مساء اليوم، استهدف محل مواد غذائية ضمن منطقة كمب سارة في بغداد".